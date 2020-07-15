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15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akınına uğradı: Göz yaşları sel oldu aktı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 4. YIL DÖNÜMÜNDE ÜSKÜDAR'DA BULUNAN ŞEHİTLER MAKAMI ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI. MAKAMI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI.

15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akınına uğradı: Göz yaşları sel oldu aktı

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Üsküdar’da bulunan Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı. Makamı ziyaret eden vatandaşlar göz yaşlarına hakim olamadı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde çok sayıda kişi, Üsküdar Beylerbeyi’nde bulunan Şehitler Makamı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar burada şehitler için dua etti. Ziyarete gelenler o günü tekrar yaşadıklarını belirterek vatanın birlik ve beraberliğinin bölünmeyeceğini belirtti.

15 Temmuz Şehitler Makamını ziyaret eden Muzaffer Özer, “ Ben buraya o karanlık gecede şehit olan en yakın arkadaşım Onur Ensar Ayanoğlu için geldim. Vatanım milletim için geldim. O gece ev terlikleriyle geldim. Herkes aklını başına alsın, bu ülke bölünmez. Bu ülkeyi hainlere yedirmeyiz. Bizim kimsenin malında gözümüz yok, kimseninde bizim malımızda gözü olmasın. Bu ülke bölünmez, kimseye yedirmeyiz” diye konuştu.

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