15 Temmuz şehitleri Başakşehir’de dualarla anıldı

Başakşehir, 15 Temmuz şehitlerini Sular Vadisi’nde düzenlenen anma programı ve demokrasi nöbetinde andı. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun katılımıyla düzenlenen “15 Temmuz Şehitleri Anma Programı ve Demokrasi Nöbeti”nde şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

Başakşehir Sular Vadisi girişindeki 15 Temmuz Anıtı önünde gerçekleştirilen anma programına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, Başakşehir İlçe Müftüsü Necdet Arman, STK’lar, AK Parti Başakşehir İlçe Teşkilatı üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Radyo Başakşehir’de, çarşamba günleri yayınlanan Murat Çiçek ile Gündem programı, 15 Temmuz’a özel olarak Sular Vadisi’nden dinleyicilerine ulaştı. Diğer yandan, etkinlik alanına kurulan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

“Gençler o gece çok güzel bir sınav verdi”

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan anma programı protokol ve selamlama konuşmalarıyla devam etti. Daha sonra kürsüye gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, asil Türk Milleti’nin 15 Temmuz gecesi vatanını hainlere bırakmadığını dile getirerek, “Özellikle gençler o gece çok güzel bir sınav verdi. ‘Rahat olun büyüklerimiz biz de meydanlardayız’ dediler. Çok şükür ki; böyle bir vatanımız, bayrağımız, gençliğimiz var. O geceki ruhumuz her zaman diri olmalı” diye konuştu.

Başkan Kartoğlu, Başakşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve anma etkinliklerinin gerçekleştirildiği 15 Temmuz Anıtı’na da değinerek, “Rabbim bir daha bizlere böyle anıtlar yaptırmasın” dedi.

“Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız”

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, 15 Temmuz’un büyük bir destan olduğunu belirterek, “O gece ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz diyerek meydanlara çıktık. 251 şehidimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Bizde bu iman gücü olduğu sürece inşallah yıkılmayız”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da vatanın bağımsızlığını 15 Temmuz gecesi şehit olan kahramanlara borçlu olduğumuzun altını çizerek, “Bizde bu iman gücü, başımızda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece inşallah yıkılmayız” şeklinde konuştu.

Anma programı, Başakşehirli öğrencilerden Beyza Bağcı’nın 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için yazılan “30 Kuş” şiirini seslendirmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 21’deki millete sesleniş konuşmasının izlenmesiyle devam etti.

Başakşehirli din görevlilerinden oluşan ilahi grubunun sahne aldığı anma programında vatandaşlar, saat 00.13’de camilerden salaların okunmasıyla duygu dolu anlar yaşadı. 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı ve Demokrasi Nöbeti sabaha karşı sona erdi.