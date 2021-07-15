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15 Temmuz şehitleri için Taksim Camii’nde mevlit programı düzenlendi

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İstanbul’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehitler için Taksim Camii’nde mevlit programı düzenlendi. Düzenlenen programda 15 şehitleri için Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi.

15 Temmuz şehitleri için Taksim Camii’nde mevlit programı düzenlendi
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İstanbul’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehitler için Taksim Camii’nde mevlit programı düzenlendi. Düzenlenen programda 15 şehitleri için Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Taksim Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Programda 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programın ardından Taksim Camii bahçesine kurulan stantlarda şehitlerimizin hayrına lokma ve şerbet dağıtıldı.
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