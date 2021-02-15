15 Temmuz ve Gara şehitleri Fatih Camii’nde anıldı

15 Temmuz Derneği ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği, her ay 251 Hatim programı, Fatih Camii’nde gerçekleştirildi. Programda Gara’da şehit edilen 13 asker, polis ve vatandaşlarımız için de dua edildi.
“Gara’da şehitlerimizi andık”Fatih’in 15 Temmuz’da en büyük şehitliğin yaşandığı mekanlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Fatih Belediyesi Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Her bir şehidimiz için hatim programını gerçekleştirdik. Yüzlerce, binlerce hatimler şehitlerimiz için okunuyordur ama temsili olarak her ilçemizde de bunların duaları yapılıyor. 15 Temmuz’da alanda olan arkadaşlarımız ve siyasi büyüklerimiz ile 15 Temmuz şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi, en son Gara’da şehitlerimizi andık. Mukaddesat bilincini ve vatan, toprak, bayrak, din, namus bilincini de unutturmamak lazım. Fatih’in bir özelliği de 15 Temmuz’da en büyük şehitliğin yaşandığı mekanlardan bir tanesi. Türkiye’nin tamamı ayaktaydı ama Saraçhane Meydanı ve emniyetin önünde şehitlerimiz oldu. O yüzden tekrar buradan rahmet diliyorum” dedi.