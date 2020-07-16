15 Temmuz’un yıl dönümünde Gaziosmanpaşa’da demokrasi nöbeti

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa’da anma etkinlikleri düzenlenirken vatandaşlar sabah ezanına kadar 50’şerli gruplar halinde dönüşümlü olarak demokrasi nöbeti tutacak.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Gaziosmanpaşa Belediyesi de o gece yaşananların unutulmaması için etkinlikler düzenledi. Gaziosmanpaşa Merkez Camii önünde gerçekleşen programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, emniyet mensupları ile sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen alana gelen vatandaşlar katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlarken şehitler için dua edilmesiyle devam etti. Ardından darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi. Sosyal medya üzerinden düzenlenen ve çok sayıda kişinin katıldığı 15 Temmuz Şiir Yarışması’nda ilk üçe girenlere ödülleri takdim edildi. Alanda 4 yıl önce olduğu gibi bugün de vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu. Alan havadan görüntülenirken vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını hep birlikte salladı. Nöbetler ise korona virüse karşı maskeli ve sosyal mesafe kuralına uyarak sabah ezanına kadar 50’şerli gruplar halinde dönüşümlü olarak devam edecek.

“Onların sayesinde bir arada bulunduğumuzu asla unutmayacağız”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 15 Temmuz ruhunun yüzyıllar sonrasına taşınacağına dikkat çekti. Başkan Usta, 4 yıl önce demokrasi nöbetlerinde yer aldığı gibi bugün de vatandaşların demokrasinin bekçisi olduğunu belirterek, “Bugün burada 251 şehidimizin ismini zikrederken onların her birinin ayrı ayrı hikayeleri olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Bir kere daha vatan için millet, bayrak için hiç tereddüt etmeden canını veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi de sağlık diliyoruz. Onların sayesinde burada birlikte bir arada bulunduğumuzu asla unutmayacağız. Unutturmayacağız da, bu tür anma programlarıyla birlikte de gelecek nesillerimize taşıyacağız” diye konuştu.

“Güzel duygular yaşıyoruz”

15 Temmuz’un 4’üncü yıl dönümünde vatan nöbeti için sokakta olduğunu belirtirken duygusal anlar yaşayan Zeynep Baştürk, “Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin, güzel duygular yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.