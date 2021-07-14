16 kişilik Afgan grup, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi

İstanbul Valiliği tarafından uluslararası koruma başvurularının işleme alındığını açıkladığı İstanbul Havalimanı’ndaki 16 Afganistanlı grubun İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiği öğrenildi.16 kişilik Afgan grup, 22 Haziran’da THY’nin Kabil seferi ile İstanbul Havalimanı’na gelmiş ancak Rusya’ya gidiş için vize ve seyahat evraklarının olmadığı için St. Petersburg’a gidişlerine izin verilmemişti. Can güvenliği gerekçesiyle ülkelerine geri dönmek istemeyen Afganistanlı grup, İstanbul Havalimanı’nın transit yolcu salonunda beklemeyerek havalimanındaki bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı birime ’uluslararası koruma’ başvurusunda bulunmuştu. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği ise açıklama yapmış ve Havalimanı’nda bekleyen Afganların uluslararası koruma başvurularının işleme alındığını açıklamıştı. Bu kapsamda işlemleri devam eden Afganistan uyruklu grubun önceki gün İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiği öğrenildi.