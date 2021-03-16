16 Mart 2021 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Şanlıurfa ve Mardin hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Adana’nın kuzey, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde ise Aydın, Muğla ve Denizli ile Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri karla karışık yağmurlu 10

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı 19

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 18

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 09:12