160 yangın kontrol altına alındı, 14’ünü söndürme çalışmaları sürüyor

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 10:41

Türkiye’nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarından 160’sı kontrol altına alındı. Antalya, Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli’deki 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, söndürme çalışmalarında yaklaşık 5 bin 250 personelin görev yaptığı öğrenildi. Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 28 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında toplam 39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelirken bu yangınların 160’sı kontrol altına alındı. Antalya, Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli’deki 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, ekipler 98 kırsal alan yangınına müdahale etti. Şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 250 personelin mücadelede görev yaptığı öğrenildi.