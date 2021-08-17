17 Ağustos 1999 Depremi’nde hayatını kaybedenler 22. yılında anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 22. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar Avcılar Deprem Anıtının önünde anıldı. Anma töreninde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Unutmayacağız ve üzerimize düşenleri yaparak örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 22. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için Avcılar Deprem Anıtında tören düzenlendi. Törende depremlere karşı alınması gereken önlemler hakkında konuşma yapıldı. Yapılan konuşmada depremler ve son zamanlarda yaşanılan doğal afetlere yönelik nasıl önlemler alınacağı, deprem sonrasında geleceğe yönelik projeler anlatıldı.
“Çünkü deprem korkusu ile yaşamak istemiyoruz”
Törende konuşan Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, “Başta bakanlıklarımız olmak üzere belediyelerimiz diğer tüm kurumlarımızda bu anlamda artık duyarlılığa davet ediyoruz. Baktığınız zaman öncelikle Avcılar’ımızda son birkaç yılımızda özellikle sağlam binaların yeniden inşası noktasında önemli bir adım atıldı kentsel dönüşümde. Avcılar’da binalarımızın yenilenmesi sağlandı. Tabii ki bu güzel bir başlangıç. Doğru bir başlangıç önemli olan bu başlangıcın Türkiye’ye hızlı bir şekilde yayılması. Çünkü herkes hem fikirdir. Çünkü deprem korkusu ile yaşamak istemiyoruz. Depremde ölmek istemiyoruz. Onun için lütfen tüm yetkililer bu seslerimize kulak versinler artık her sene aynı şekilde söylemek istemiyoruz. Ve seneye diyelim ki evet ülkemizde depremle ilgili güzel adımlar atıldı, bunları istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşma sonrası Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli öncülüğünde 17 Ağustos Depreminde hayatını kaybedenlerin anısına Deprem Anıtının önüne karanfiller bırakıldı.Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021, 08:08