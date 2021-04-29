17 günlük ‘tam kapanma’ başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanacak olan 17 günlük ‘tam kapanma’ saat 19.00 itibariyle başladı. Taksim ve İstiklal Caddesi’nde polis ekipleri megafonlarla vatandaşları uyarılarda bulunurken, kısıtlamanın ilk dakikalarında megakentin trafiği ise yüzde 45 seviyelerine geriledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00’e kadar uygulanacak olan ‘tam kapanma’ bu akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte İstanbul’da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı. İstiklal Caddesi ve Taksim’de polis ekipleri megafonlarla vatandaşlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, tam kapanmanın açıklanmasının ardından son günlerde İstanbul trafiğinde yaşanan yoğunluk kapanmanın başladığı ilk dakikalarda da devam etti. İBB verilerine göre kapanmanın öncesinde yüzde 58 seviyelerinde olan trafik yoğunluğu, kapanmayla birlikte yavaş yavaş azalarak yüzde 45 seviyelerinde geriledi.