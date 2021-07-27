20 gündür kayıp olan anne bulundu

Günlerdir kayıp olan İki çocuk annesi 25 yaşındaki İlknur Yılmaz Fulya ile Umudun Olsun programında ortaya çıktı.
“Boşanmak istiyorum”
İki çocuk annesi 25 yaşındaki İlknur Yılmaz canlı yayında eşi ve annesiyle yüzleşti. İlknur ailesinin baskısıyla genç yaşta evlendirildiğini söyledi ve eşinden şiddet gördüğünü anlattı. Canlı yayın boyunca bir kere dahi Mustafa Yılmaz’ın yüzüne bakmayan İlknur Yılmaz, eşiyle aralarında 18 yaş fark olduğunu anlattı. Evliliği boyunca huzurlu bir günü olmadığını iddia etti.“Ne ailem ne de kocam bugüne kadar boşanma isteğimi duymadı” diye konuşan İlknur Yılmaz, “Kendi ayaklarımın üzerinde durup boşanmak istiyorum” açıklaması yaptı.