20 yıllık kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi Esenyurt’ta yakalandı

Esenyurt’ta polis ekiplerinin şüphelendiği araçtan çıkanlar şok etti. Araçta tabanca bulunmasının yanı sıra içindeki 4 kişiden birinin de sahte kimlik taşıyan, yaklaşık 20 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Esenyurt’ta polis ekiplerinin şüphelendiği araçtan çıkanlar şok etti. Dün saat 19.30 sıralarında Akevler Mahallesi 1074’üncü Sokak’taki site önünde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler araçta bulunan şüphelileri indirerek arama yaptı. Araçta ve A.A., E.E., Y.D. ve M.A.Ş. isimli 4 kişinin üstlerinde yapılan aramada 9 milimetre çapında İtalyan malı 2 tabanca, farklı bir markaya ait bir tabanca daha ve fişekleri ele geçirildi. Ekiplerin araç içerisinde sürdürdüğü aramalarda ise araçtaki paspasın altından poşet içerisinde 23 bin lira bulundu.

Durdurulan araçtaki şüphelilerden E.D.’nin kullandığı kimliğin sahte olduğu, asıl adının ise Turgut G. olduğu belirlendi. Zanlıya yönelik yapılan GBT sorgulamasında ise hakkında kasten öldürme suçundan 15 yıl, cezaevinden kaçma suçundan 4.5 yıl olmak üzere toplam 19.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu görüldü. Şüphelinin ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama, mermi bulundurma ve taşıma suçlarından arandığı belirlendi.

Ekiplerin şüphe üzerine durdukları araçtan çıkanlardan sonra ekipler, şahısların çıktığı adresi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Akevler Mahallesi’ndeki 1076’ncı Sokak’taki bir binadan çıktıklarını tespit etti. Hemen nöbetçi savcı ile görüşerek izin alındı ve evde de aramalar gerçekleştirildi. Evdeki aramada da 1 tabanca, 95 fişek bulunulurken gözaltına alınan 4 şüpheli, ele geçirilen suç unsurları ile birlikte Asayiş Büro Amirliği’ne teslim edildi.