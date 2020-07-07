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200 profesyonel bisikletli şehit Ömer Halisdemir için padel çevirecek

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 4’ÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK OLAN ULUSAL ÖMER HALİSDEMİR BİSİKLET TURU'NUN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI. CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK OLAN TURNUVA KAPSAMINDA 200 PROFESYONEL BİSİKLETLİ ARNAVUTKÖY’DEN YOLA ÇIKARAN NİĞDE’YE ULAŞACAKLAR.

200 profesyonel bisikletli şehit Ömer Halisdemir için padel çevirecek

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu’nun hazırlıkları tamamlandı. Cuma günü başlayacak olan turnuva kapsamında 200 profesyonel bisikletli Arnavutköy’den yola çıkaran Niğde’ye ulaşacaklar.

Arnavutköy Belediyesi, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in adını yaşatmak için üç yıldır düzenlediği Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu anma etkinliğini, bu yıl da gerçekleştiriyor. Tur kapsamında 200 profesyonel bisikletçi, Niğde’nin Bor ilçesine kadar pedal çevirecek. Düzenlenecek bisiklet turu ile sporcular, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndan yola çıkarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bulunan anıta geçecek. Niğde’ye ulaşmak için geçtiği illerde mola verip o ilin ileri gelenleri ve mülki idare amirleriyle görüşecek olan sporcular daha sonra o ilden alınan toprağı da alarak, yollarına devam edecekler.

Geçtiğimiz yıl 800 kilometre yol giden sporcular, bu sene 990 kilometre bisiklet sürerek, Ömer Halisdemir’in Niğde Çukurkuyu’daki kabrine ulaşacaklar. 10 Temmuz’da yola çıkacak sporcular, ilk gün 195 kilometre yol kat ederek, Bursa’ya varacaklar. Ardından sırasıyla Kütahya, Afyon, Konya ve Aksaray’dan aldıkları toprakları 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in ailesine teslim edecek.

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