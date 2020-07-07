200 profesyonel bisikletli şehit Ömer Halisdemir için padel çevirecek

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu’nun hazırlıkları tamamlandı. Cuma günü başlayacak olan turnuva kapsamında 200 profesyonel bisikletli Arnavutköy’den yola çıkaran Niğde’ye ulaşacaklar.
Geçtiğimiz yıl 800 kilometre yol giden sporcular, bu sene 990 kilometre bisiklet sürerek, Ömer Halisdemir’in Niğde Çukurkuyu’daki kabrine ulaşacaklar. 10 Temmuz’da yola çıkacak sporcular, ilk gün 195 kilometre yol kat ederek, Bursa’ya varacaklar. Ardından sırasıyla Kütahya, Afyon, Konya ve Aksaray’dan aldıkları toprakları 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in ailesine teslim edecek.