2021 Yılı Sağlık Yatırımları Toplantısı Yapıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bugün yapılan 2021 Yılı Sağlık Yatırımları Toplantısı ile ilgili değerlendirmesinde, “Tüm hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi amacıyla gayretlerimizi sürdürüyoruz.” mesajı verdi.

2021 Yılı Sağlık Yatırımları Toplantısı Yapıldı
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Silivri'nin 2021 Yılı Sağlık Yatırımları Toplantısı, İlçe Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Söyler, İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, teknik ekip Mehmet Sönmez ve Halide Direk'in katılımıyla Silivri Belediyesi Eşref Efendi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkan Yılmaz'ın, Silivri Belediyesi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında hayata geçirilen Aile Sağlığı Merkezi, sağlık evleri, 112 Acil Servis İstasyonu ve yer tahsisleri gibi sağlık yatırımları hakkında bilgiler vermesinin ardından 2021 Yılı Sağlık Yatırımları ele alındı.

Başkan Yılmaz, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Tüm hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi amacıyla gayretlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

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