2022 MIPIM İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Gayrimenkul sektörünün tüm dünyadaki en prestijli fuarlarından biri olan MIPIM, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı.

ALKAŞ’ın Türkiye temsilciliğini yaptığı dünyanın en önde gelen MIPIM İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı, bugün 31’inci kez Fransa’nın Cannes kentinde organize edildi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’in açılış konuşmasıyla başlayan MIPIM 2022 Fuarı, bu yıl ‘Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek’ temasıyla gerçekleştirildi. Alanında uzman 480 isim de konuşmacının yer aldığı, 3 bin 800 firmanın stant kurduğu MIPIM’e ayrıca 100 ülkeden 25 bin sektör profesyoneli, 6 binden fazla yatırımcı ve 4 binden fazla CEO katılım sağladı.

Fuarda gündeme taşınan konular arasında 6 konu öne çıktı. Etkinlik ve panellerde de ofis, proptech, önce konut, sürdürülebilirlik ve ESG, vatandaşlar için şehirler, değer üreten varlıklar konularının önemine ve atılması gereken adımlara değinildi.