23 Nisan coşkusu Maltepe sokaklarına taştı

Maltepe’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, belediyenin düzenlediği program ile büyük bir coşkuyla kutlandı. 7’den 77’ye büyük, küçük herkesin ellerinde bayraklar ile kutlamalara eşlik ettiği Maltepe’de, şarkılar ve marşlar eşliğinde çocuklara hediyeler dağıtıldı.Maltepe Belediyesi, her 23 Nisan’da olduğu gibi, bu yıl da ilçedeki çocukların yüzlerini güldürdü. Otobüsler eşliğinde, çeşitli çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen bando ekipleri, yer yer sokaklara da inerek çocukların sevdiği şarkı ve marşları çaldı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuğu, genci ve yaşlısı binlerce Maltepelinin hem eşlik edip, hem de katıldığı bu etkinliklerle kutlanırken, çocuklara içinde Atatürk posterleri, bayrak, balon, süsleme gereçleri, dergi ve kitabın yer aldığı bir hediye paketi verildi.