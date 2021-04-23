23 Nisan kapsamında çocuklar geleceğin kargocularını çizdi

Yurtiçi Kargo, gelenekselleşen 23 Nisan Resim Yarışması’nın bu yıl on üçüncüsünü gerçekleştirdi. Düzenlenen yarışmaya şirket çalışanlarının çocukları katıldı. ‘Geleceğin Kargocusunu Çiz’ konulu resim yarışmasında minikler, hayal güçlerini kullanarak birbirinden güzel resimler ortaya koydu.

Yurtiçi Kargo, gelenekselleşen 23 Nisan Resim Yarışması’nın bu yıl on üçüncüsünü gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmaya şirket çalışanlarının çocukları katıldı. ‘Geleceğin Kargocusunu Çiz’ konulu resim yarışmasında minikler, sınırsız hayal güçlerini kullanarak birbirinden güzel resimler ortaya koydu. Çocukların hem eğlendiği, hem de özgünlüklerini ortaya koydukları ödüllü resim yarışmasında eğitim gördükleri sınıflara göre 3 ayrı kategoride dereceye giren çocuklar ödüllendirildi. Her kategorinin birincisine dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet ve üçüncülere bisiklet hediye edilen yarışmada 50 çocuk ise jüri özel ödülü ile ödüllendirildi. Dereceye giren çocuklarla online ortamda bir araya gelen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, çocuklarla sohbet ederek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, düzenlenen etkinliğin yanı sıra 23 Nisan kapsamında tüm öğretmen ve öğrencilerin yararlanabileceği bir indirim kampanyası hazırladı. 23 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında öğretmen ve öğrenciler yapacakları bireysel gönderilerde yüzde 25’lik indirimden yararlanabilecekleri belirtildi.