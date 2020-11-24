24 Kasım’da balonlar öğretmenler için uçuruldu

Büyükçekmece Belediyesi “24 Kasım Öğretmenler Günü”nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Vatandaşlar “Hepimizin Bir Öğretmeni Var” başlığı altında öğretmenleri hakkında hazırladığı mesajları balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı’nda “24 Kasım Öğretmenler Günü”ne özel bir etkinlik yapıldı. Etkinlik öncesinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından bahçeye barış ve özgürlüğü simgeleyen 2 zeytin ağacı dikildi. Ardından vatandaşlar “Hepimizin Bir Öğretmeni Var” başlığı altında öğretmenleri hakkında hazırladığı mesajları balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı. Balon uçurma etkinliğinin ardından da mesaj yazan vatandaşların fotoğrafları ve mesajları belediye hizmet binasında sergilendi. Sergi alanını gezen Başkan Akgün, öğretmeni için yazdığı mektubu okudu.

“Öğretmenler çocukların yetişmesinde en önemli aktörlerdir”

Açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Öncelikle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bizleri yetiştiren bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Öğretmenler ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocukların yetişmesinde en önemli aktörlerdir. Öğretmenlerimiz çocuklarımızı hangi şuurla hangi inançla yetiştirirse ülkemizin geleceği de o şekilde yön bulacaktır. Özel bir tören yapıyoruz. 140’tan fazla öğretmenimizi katlettiler özellikle Doğu bölgelerinde onların anısına yazılmış olan mektupları buradaki arkadaşlarımız, balonlarla gökyüzüne gönderdiler" şeklinde konuştu.