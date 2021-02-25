25 Şubat 2021 hava durumu Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 10

İzmir: Az bulutlu 16

Adana: Az bulutlu 21

Antalya: Az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 1

Diyarbakır: Az bulutlu 15

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 09:24