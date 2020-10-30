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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Maltepe’de yaşandı

Maltepe’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Maltepe’de yaşandı

Maltepe’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da otobüs ile sokaklarda turlayarak halkı selamladığı kutlamalarda yapılan motosiklet konvoyu renkli görüntülere sahne oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Maltepe’de coşkuyla kutlandı. Maltepe Meydanında bir araya gelen genci yaşlısı birçok vatandaş, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı. Bando takımı ise meydanda toplanan vatandaşlar için marşlar seslendirdi. Ellerinde Türk bayraklarını dalgalandıran vatandaşların aynı zamanda korona virüse karşı maskeli oldukları da görüldü. Meydanda toplanan onlarca motosikletli ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kutlamalara Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katılarak, Maltepelilerin Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. Başkan Kılıç, otobüsün üstüne çıkarak meyanda toplanan Maltepelileri selamladı. Daha sonra Başkan Kılıç, hareket eden otobüs ile birlikte Maltepe sokaklarını turlayarak vatandaşların bayramlarını kutladı. Birbirinden farklı modelde olan onlarca motosiklet, otobüsün arkasından giderek konvoy oluşturdu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan motosiklet konvoyu renkli görüntülere sahne oldu.

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