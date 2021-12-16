3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi İstanbul’da başladı

İstanbul’da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, yüksek düzeyli memurlar toplantısıyla başladı. "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen zirvenin ilk gününde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın ev sahipliğinde yüksek düzeyli memurlar toplantısı gerçekleştiriliyor.

İlki İstanbul’da ikincisi Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin üçüncüsü, İstanbul Kongre Merkezi’nde "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla başladı. Resmi açılışı 18 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika ülkelerinin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek zirvenin ilk gününde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın ev sahipliğinde yüksek düzeyli memurlar toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Zirve kapsamında yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ev sahipliklerinde ve Afrika ülkelerindeki mevkidaşlarının katılımlarıyla eş-zamanlı oturumlar gerçekleştirilecek.

Zirvede 2022-2026 döneminde Afrika yararına gerçekleştirilecek somut projelerin yer aldığı Eylem Planı görülecek. Eylem Planı çerçevesinde, 5 yılda; Barış, Güvenlik ve Yönetişim, Ticaret, Yatırım ve Sanayi, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (BTİ) becerileri, Gençlik ve Kadın Gelişimi, Altyapı Geliştirme ve Tarım ve Sağlık Sistemlerinin Geliştirilmesi alanlarında çeşitli iş birliği projelerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Zirvede kabul edilecek bildiriyle Türkiye ile Afrika Kıtası arasında her alanda gelişen ilişkilere bir sonraki zirveye kadar ki dönem için stratejik bir yön verilmesi amaçlanıyor.