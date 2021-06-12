‘3x3 Basketbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

Bahçelievler Belediyesi tarafından ‘Gençlik Festivali’ kapsamında 16 yaş ve üzeri katıldığı 3x3 Basketbol Turnuvası düzenledi.

Yeni normal sonrası Bahçelievler Belediyesi, gençler için 3x3 ödüllü basketbol turnuvası düzenledi. ‘Gençlik Festivali’ kapsamında düzenlenen turnuva Bahçelievler Kıbrıs Parkı’nda gerçekleşti. Turnuvada U16 ve U18 kategorilerinde rekabet eden takımlar ter döktü. Üç asil, bir yedek oyuncudan oluşan ve FİBA 3x3 kurallarının geçerli olduğu turnuvaya 16 takım ve 64 sporcu katıldı. Karşılaşmanın oynandığı alanda izleyicilerde alkışlarıyla destek verdi.

Kadınlar takımından finale çıkan Uçan Prensesler ve Potanın Perileri oldu. Kıyasıya mücadelenin sonunda Potanın perileri birinci olurken, Uçan Prensesler ikinci oldu. Madalya ve kupaları Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır takdim etti. Ardından Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır gençlerle beraber basket attı. Festivalde ayrıca, çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte, 2 adet palyaço, 2 adet basket makinası, 2 şişme maskot, bulunurken, canlı hacivat-karagöz, el kuklaları ve 2 adet hayvan maskotu yer aldı.

“Gençlerimizin spor yapmalarından yanayım”

Bahçelievler’de spor yapmanın çok önemli olduğunu anlatan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Pandemi bitti ve gençlerimiz, çocuklarımız dışarı çıkmanın özlemi içerisinde. Aşırı sıcaklar başlamadan Basketbol turnuvası yapalım dedik ve çok talep geldi. 16 takım başvurdu ve 2 tane de kız takımımız var. Her mahallede bunu tekrar etmeyi düşünüyoruz. Gençlerimizin spor yapmalarından yanayım. Antrenörleri de başında olursa her türlü kötü alışkanlıktan sigara, alkol, uyuşturucu ve aşırı teknoloji bağımlılığından kurtulacaklarını düşünüyorum. Biz gençlerimizin yanındayız ve gençlerimizi ve sporu seviyoruz. Bahçelievler’de spor bizim için çok önemli” dedi.