4 Mart 2021 Hava durumu Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Trabzon, Rize, Hatay ve Şırnak çevreleri ile Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkâri çevreleri ile Van’ın güney, Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara, Ege ve İç Anadolu’da 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, ülkenin batısında batı ve kuzeybatılı, doğusunda doğu ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10

İzmir: Az bulutlu 18

Adana: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Az bulutlu 20

Samsun: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 09:30