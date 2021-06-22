40 milyonuncu aşıyı yapan hemşire duygularını anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya paylaşımında duyurduğu 40 milyonuncu aşıyı yapan Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde görevli Hemşire Bertan Öztürk ve Doktor Gülşah Alagöz yaşadığı duyguları anlattı.
“Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki personeller olarak çok motive olduk”Bakan Koca’nın yaptığı paylaşımın herkesi motive ettiğini anlatan Doktor Gülşah Alagöz, “Yoğun çalışıyoruz. Pandemi şartlarında insanlar kalabalık ortamlara girmekten bir tık daha korkuyorlar. Aşılardan sonra o bir tık daha kırıldı. Acillere başvuru daha çok artmış durumda. Aşının olmadığı dönemlerde özellikle Ekim ayında çalışmaya başladığımda pandemi alanımız ikinci dalgada çok yoğundu. Şu anda aşılar geldikten sonra insanları aşıyla motive ediyoruz. Aşı olmak istemeyen arkadaşlarıma ve çevremdeki insanlara aşının yararını anlatıyorum. Yoldan geçen biri aşısını iptal etmek istediğini söyledi. Öyle bir şey yapmasına izin vermedim geri çevirerek ikna ettim. Gidip aşısını olup randevusunu kaçırmamasını söyledim. Bakanımızın son paylaşımını görünce baya mutlu oldum. Benimle beraber ailem de çok mutlu oldu. Doktor olmamla çok gurur duyuyorlar. Şimdi böyle bir paylaşımla daha da bir gururlandılar. Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki personeller olarak çok motive olduk. Pandeminin ağır yükü nedeniyle kendimizi yorgun hissediyorduk. Bu paylaşım bile bize motive olmak için yetti. Ayrıca Bakanımıza teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.