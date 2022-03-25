4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Öğrencilerin bilimsel çalışmalarının sergilendiği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi’nde meraklılarıyla buluştu. Çok sayıda proje çalışmasının sergilendiği fuarın açılışına Fatih Kaymakamı Kaan Peker, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, veliler ile çok sayıda bilimsever öğrenci katıldı. 25-26 Mart tarihlerinde açık olan fuarda 86 öğrenci, 20 danışman öğretmenin katılımıyla projelerini tanıttı. TÜBİTAK’ın desteği ile hazırlanan bilim fuarında genetik ve biyoteknoloji, malzeme bilimi, nanoteknoloji gibi birçok alanda projenin tanıtımı da yapıldı.

Bilim fuarında projesini sergileyen Asya Ateş, “Hafta sonları Bilsem’de okuyorum. Bu sayede proje yapma imkanlarımız bulunuyor. Eğitimimize katkısı bulunuyor. Bu projede yapmaya çalıştığımız şey biz tarihi eser şeklinde kumbara yapıyoruz. Bu kumbaralar çocukların tarih merakını ilerletirken hem de tasarruf alışkanlığı kazandırıyor. Bizim ana amacımız buydu. Yaptığımız tarihi eser şeklindeki kumbaraları üç boyutlu yazıcıdan çıkarıyoruz. Burada prototip olarak kullanıyor ve sunuyoruz" ifadelerini kullandı. .

Yine bir başka proje sahipleri Kübra Nur Yar ve Azra Betül Meral ise “Havadan gelen su projesinde peltier diye bir ana maddemiz var. Bu ana maddemiz bir tarafı sıcak, bir tarafı soğuk olan bir madde buzdolaplarında da kullanılan bir malzeme sıcak olan tarafın fazla sıcaklaşıp patlamaması için vantilatör koyduk. Soğuğu buradaki iletken ile iletip soğutuyoruz. Patlamaması için aşağıda da peltierin soğuk tarafını iletip bu kabın içerisinde soğuyan bir başka iletken daha var. Böylelikle havadaki su moleküllerini toplayıp suya dönüştürebiliyoruz” şeklinde konuştular.

Rüzgarı kullanarak geliştirdiği projeyi anlatan Ada Duru ise “Manyetik Rüzgar Türbini normalde elektrik enerjisi kullandığımız zaman elektrik enerjisi dönüşmüyor. Biz de bu yüzden rüzgarı kullanarak yenilebilir elektrik enerjisi üretmeye çalıştık. Normalde pervanelerin dönüp elektrik enerjisi üretmesi gerekiyor. Fakat pervanelerin gücü yetersiz olduğu için onun altında dönen motorları kullandık. Buraya mıknatıs koyduğumuz zaman buradaki motorlar dönüyor. Altında bir çekim gücü oluşturuyor. Bu sayede yenilenebilir elektrik enerjisi kullanıp enerjimizi boşa harcamıyoruz” ifadelerini kullandı.