5 ayda 200 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Aras Kargo, çevre ve doğal kaynakların korunmasına yönelik olarak hayata geçirdiği uygulamalar sayesinde yılın ilk beş ayında 200 tondan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdı. Karbon ayak izini en aza indirgemek adına oluşturulan Doğa Dostu Araslar platformunun öncülüğünde yapılan çalışmalar neticesinde plastikten metale, ahşaptan elektroniğe, lastikten kağıda kadar binlerce ton atık geri dönüşüme gönderildiği belirtildi.

Kargo firması Aras Kargo, iş yapış süreçlerinin çevre üzerinde en az etki oluşturacak şekilde yürütülmesine duyarlılıkla yaklaşıyor. Özellikle doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda hassasiyet gösteren şirket, Ocak-Mayıs 2021 döneminde kağıt-karton, plastik, ahşap, metal, lastik ve elektronik gibi kategorilerde toplam 200 tondan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Şirket, Doğa Dostu Araslar platformu sayesinde transfer merkezleri ve operasyonel alanlarda kullanılan 163 bin 63 kilogram plastik, 14 bin 820 kilogram ahşap, 7 bin 330 kilogram metal ve 6 bin 910 kilogram lastik, 5 bin 145 kilogram kağıt-karton ve 3 bin kilogram elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı. 5-11 Haziran Çevre Haftası kapsamında 2020 Haziran ayından 2021 Haziran ayına kadar toplam 470 tona yakın atığı geri dönüşüme kazandırdı.

"Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak istiyoruz"

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Her yönüyle iyi işleyen bir ekonomi, çevre ve doğal kaynakların verimli kullanılmasından geçiyor. Sosyal eşitliği ve toplumsal refahı arttıran ve aynı zamanda çevresel riskleri ve ekolojik kıtlığı önemli ölçüde azaltan bir yaklaşımla ekonomik faaliyetlere devam edilmesi gerekiyor. Şirket olarak oluşturduğumuz istihdamla Türkiye ekonomisi açısından sektörümüzün önemli yapı taşlarından biriyiz. Yeni nesillere daha müreffeh, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek bırakmak her zaman ilk önceliğimiz ve bu doğrultuda çevre dostu ürünler geliştirmeye öncelik veriyoruz. Doğaya saygılı iş süreçleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da doğal kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşüme kazandırılması noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Çevre kaynaklarının sürdürülebilirliği için operasyonel alanlarımızda düzenli olarak geri dönüşüme kazandırabileceğimiz tüm atıkları ayrıştırıyoruz. Öte yandan karbon ayak izini en aza indirgemek için oluşturduğumuz Doğa Dostu Araslar platformuyla birbirinden değerli projeler yürütüyoruz. Geri dönüşüm hassasiyetimizin yanı sıra kıyı temizliği ve orman alanlarının geliştirilmesi için de çalışıyoruz. Doğa Dostu Araslar’ın oluşturduğu Kıyı Temizliği Hareketi kapsamında TURMEPA Deniz Temiz Derneği iş birliği yapıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız kapsamında ise bugüne kadar 140 binden fazla ağaç dikimi gerçekleştirdik. Transfer merkezlerinde kullanılan LED aydınlatma ve fotosel sistemleri sayesinde ortalama yüzde 25 enerji tasarrufu sağlıyoruz. Kargo poşetlerimiz bio-bozunur özelliğiyle doğada kendiliğinden yok olma özelliğine sahip. Bu çalışmalarımızın yanı sıra çalışan sayısı kadar ağaç dikimi, sıfır atık yönetmeliğine uyum, doğal kaynak tüketim verilerinin sistemli şekilde toplanması, araç egzoz emisyon ölçümlerinin şirket içerisinde ölçülmesi, kağıt tüketim miktarı ve kullanılan ambalaj malzeme sayısının azaltılması gibi çevre dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Denizden 4 ton atık temizlendi

Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Hareketi kapsamında TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile iş birliği yapan Aras Kargo, proje ile yaklaşık 16 bini aşan çalışan ve ailelerine çevre ve gönüllülük bilincini aşılamayı amaçlıyor. Doğa Dostu Araslar, kıyı temizliği sayesinde son 4 yılda toplam 4 ton atığın çevreyi kirletmesini önledi. Proje, Birleşik Krallık merkezli Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri’nde (The International CSR Excellence Awards) ’Uluslararası Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülü’ne değer görüldü. Ayrıca yine alanında saygın bir organizasyon olan Uluslararası Stevie Ödülleri’nde kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ödüle almaya hak kazandı.

Şirket, Doğa Dostu Araslar oluşumu çerçevesinde 2011 yılında Türkiye’nin yüzde yüz elektrikli araç filosunu kurduğu ve mevcut araçlarını yenilemeye başladığı belirtildi. Geniş elektrikli araç filosuna sahip olan şirket, karbon ayak izi kapsamında ileriye yönelik elektrikli araç ve elektrikli forklift kullanım oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca atık yönetimi prosedürü doğrultusunda tehlikeli ve tehlikesiz atıkların bertarafı yetkili lisanslı firmalar tarafından yapılıyor.