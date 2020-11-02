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5. ve 9. sınıflar yüzyüze eğitime başladı İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı

5. VE 9. SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI, İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

5. ve 9. sınıflar yüzyüze eğitime başladı İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı

Normalleşme adımları kapsamında 5. ve 9. sınıf öğrencileri bugün yüz yüze eğitime başladı. İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı.

Normalleşme adımları kapsamında kademeli olarak yüzyüze eğitime başlanıyor. Öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı. Bugün de 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bu durum İstanbul’da trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu. Sabahın erken saatlerinde İstanbul’daki trafik yoğunluğu %38 seviyesine ulaştı. 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitim için okullarına gideceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 09:01
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