500 yazarlı eser dijital kitap haline getirildi

9’uncu sınıf öğrencisi Arda Kalaycı, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını evde kutlamak için ’Anı Defteri’ projesini geliştirdi.

Mektebim Koleji Bahçeşehir Kampüsü 9’uncu sınıf öğrencisi ve tiyatrocu Arda Kalaycı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl kutlaması nedeniyle kendi geliştirdiği anı defteri için ‘benimicin23nisan.com’ sitesini kurdu. Korona virüs sebebiyle kitap basılmayınca dijital kitap haline getirildi. 500’ü aşkın eser bulunan kitap, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda dijital kitap halinde çıkacak.

‘Benimiçin23 Nisan’ projesini hayata geçirdi

Proje hakkında bilgi veren Arda Kalaycı “ Aylar öncesi ‘benimiçin23 Nisan’ bir proje dijital ortamda başlattım. Yazıların gelmesi için sosyal medyadan duyurdum. Çünkü biz 23 Nisan’ı öpüşerek ve sarılarak kutlayamadık. 500’ü aşkın yazı geldi. Ben çok mutlu oldum ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da bizim için çok özel bir gün, gururla dijital kitabımızı yayına çıkardık. Birçok tanıdığım, çok oyuncu arkadaşlarım, abilerim, ablalarım ve tanımadıklarım bir arada dijital ortamda olduk. Çok etkiledi yazılar, hepsini okuyamadım. Kesinlikle hepsini okumayı düşünüyorum. Birkaç tane okudum, onlar bile beni etkiledi. Kitabımız çığ gibi büyüyecek, 1 ay sonra tekrar yazıma açılacak. 1 ay sonra isteyenler tekrardan yazabilecek. Şu an yayında olan kitabımda yazanlar yazılarını okuyabilir. Pandemi süreci geçtikten sonra bu kitabı basmayı düşünüyoruz. Elden alacaklar yazarlar. Ben kitabı duyururken sosyal medyadan şöyle demiştim, 7’den 70’e herkes yazabilir, sonuçta hepimizin bayramı. Herkesten yazı geldi, çok mutluyum. 23 Nisan projesine katılım çok güzel oldu. 29 Ekim’de de başlatabiliriz. Mektebim ailesi zaten 23 Nisan projemizde bana çok destek vardı. Mektebim ailesi arkamdaydı” şeklinde konuştu.