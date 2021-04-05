56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde aşırı yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 70’i geçti.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. FSM’de Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bu yönde de yoğunluk yaşanıyor.İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00’da itibarıyla yüzde 74 olarak ölçüldü.