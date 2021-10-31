560 yıllık Kapalıçarşı’da 150 yılın en kapsamlı restorasyonu yapılıyor

560 yıllık tarihi ile İstanbul’un en gözde tarihi yapıları arasında bulunan Kapalıçarşı’daki restorasyon çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. 150 yılın en kapsamlı restorasyon çalışmasının yapıldığını belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "6. ayın sonunda inşallah yepyeni bir Kapalıçarşı’yı açmış olacağız. Önümüzdeki turizm sezonunda farklı bir Kapalıçarşı’ya uyanmış olacağız” dedi.

Yaklaşık 2 bin 500 dükkan, 65 sokak ve 22 kapının bulunduğu tarihi Kapalıçarşı’da duvarlar depreme karşı güçlendirilirken, alt yapı çalışmalarının yanı sıra vitrin cepheleri uygun hale getiriliyor. Kalem işlerinin ise devam ettiği Kapalıçarşı’da çalışmaları yerinde inceleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tarihi Kapalıçarşı’daki restorasyon çalışmalarının İstanbul Valiliği, Kapalıçarşı kat malikleri ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle yapıldığını kaydeden Belediye Başkanı Turan, “Bildiğimiz gibi Kapalı Çarşı İstanbul’daki en önemli, en büyük ve en eski çarşı. 1461 yılında başlangıcı. Dolayısıyla yapım yılı olarak 1461 kabul ediliyor. Çarşı tarih boyunca birçok doğal afette görmüş. En son gördüğü 1894 depremiyle bir afet yaşamış. Şu anda yaptığımız çalışma 1894 yılındaki depremden sonra çarşıda yapılan en kapsamlı çalışmadır. Bu çalışma İstanbul Valiliği, Kapalıçarşı kat malikleri ve Fatih Belediyesi işbirliği ile yapılmaktadır. İş Fatih Belediyesi kontrolünde yapılmaktadır. Müteahhit firmamız tam bir yıldır burada çalışma yapıyor. Bundan önceki çalışmamız çatıda olmuştu. Tabii ki ilk önce çatının düzeltilmesi gerekiyor” dedi.

150 yıllık en kapsamlı çalışmanın yürütüldüğünü ifade eden Başkan Turan, “Şu anda dediğim gibi 100-150 yıllık en kapsamlı çalışma yapılıyor. Çarşının tüm taban döşemesi 17 bin metrekare ve canlı bir çarşı burası. İçinde 2 bin 500 dükkan var. Bu canlı bir şekilde, akşam çarşı kapandıktan sonra çalışmak kaydıyla 17 bin metrekarelik taban alan yenilendi. Bu çarşıdaki bütün sokaklardaki kalem işleri, ki bunların tamamı kalem işleri olarak yapılıyor, orijinaline uygun şekilde yapılıyor. Rasmaları yapılıyor ve bu şekilde de kalem işleri yapılıyor. Burada sadece 40’ın üzerinde arkadaşımız kalem işi üzerinde çalışıyor. Yine burada beden duvarları güçlendirmeleri yapılıyor. Bu çok önemli, çünkü görünmeyen kılcal çatlaklar var. Bunlar takip ediliyor. Dediğim gibi burası tamamı UNESCO Dünya Miras alanındaki yerler. Kapalıçarşı İstanbul’un en büyük değeri. Hem geçmişte hem de bugün ticaretin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Burada bütün elektrik kablolarının aksamları baspar dediğimiz sistemle askıda görülen bütün kablolar kaldırılacak ve sistemin tamamı kanalların içerisine alınmış olacak. Buradaki ışıklar yeniden düzenlenmiş olacak. Kapalıçarşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki yüzyıllar içerisinde de İstanbul ticaretine yön verecek bir merkez olarak devam edecek” şeklinde konuştu.

Restorasyon için verilen süreyi 6 ay öne çektiklerini aktaran Başkan Turan, “Restorasyon çalışmalarını yürüten firmaya ve Kapalıçarşı esnafına teşekkür ediyorum. Onlar başından beri gerçekten fedakarlık yapıyorlar. Bizler de bitişi 6 ay geriye çektik. İnşallah 6’ıncı ayda buradaki bütün işlerimiz bitmiş olacak. Zaten son 3 ayda sadece kalem işlerimiz kalacak. Çarşı bittikten sonra çarşımız yüz akı bir şekilde tekrar açılmış olacak. Buradaki çalışan esnafımıza ve Türkiye ekonomisine hizmet etmiş olacak. Taban döşemesinin yüzde yüzünü tamamladık. Kalem işleri de yüzde 15 aşamasında. 6. ayın sonuna kadar bütün imalatlar, kablo sistemlerinin baspara alınması ve kalem işleri dahil olmak üzere bitmiş olacak. 6. ayın sonunda inşallah yepyeni bir Kapalıçarşı’yı açmış olacağız. Önümüzdeki turizm sezonunda farklı bir Kapalıçarşı’ya uyanmış olacağız” dedi.