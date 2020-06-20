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6 saat sürecek olan kısıtlama öncesi E-5’te trafik hareketlendi

COVİD-19-KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE LİSELERE GİRİŞ SINAVI’NA (LGS) GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN SAAT 09.00’DAN 15.00’A KADAR KISMİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLAN EDİLDİ. BU KAPSAMDA İSTANBUL’UN ÖNEMLİ GÜZERGÂHINDAN OLAN E5 KARAYOLUNDA KISITLAMA ÖNCESİ HAREKETLİLİK BAŞLADI

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6 saat sürecek olan kısıtlama öncesi E-5’te trafik hareketlendi

Korona virüs döneminde Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek olan öğrenciler için saat 09.00’dan 15.00’a kadar kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu kapsamda İstanbul’un önemli güzergâhlarından olan E-5 karayolunda kısıtlama öncesi hareketlilik başladı.

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Korona virüsle mücadele döneminde Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenciler için saat 09.00’da başlayan 15.00’da sona erecek kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşların ise sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü.

Bu sabah 09.00’da başlayacak olan kısmi sokağa çıkma kısıtlama öncesi de İstanbul’da trafik yoğunluğu azaldı. E-5 Karayolunda araç trafiğinin olduğu görüldü. 6 saat sürecek olan kısıtlamada öğrenciler için toplu taşıma araçları çalışacak.

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