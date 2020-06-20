6 saat sürecek olan kısıtlama öncesi E-5’te trafik hareketlendi

Korona virüs döneminde Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek olan öğrenciler için saat 09.00’dan 15.00’a kadar kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu kapsamda İstanbul’un önemli güzergâhlarından olan E-5 karayolunda kısıtlama öncesi hareketlilik başladı.
Bu sabah 09.00’da başlayacak olan kısmi sokağa çıkma kısıtlama öncesi de İstanbul’da trafik yoğunluğu azaldı. E-5 Karayolunda araç trafiğinin olduğu görüldü. 6 saat sürecek olan kısıtlamada öğrenciler için toplu taşıma araçları çalışacak.