6 yaşındaki çocuğa silah veren enişte ve o anları paylaşan baba adliyeye sevk edildi

Sultangazi’de 6 yaşındaki çocuğun eline silah verilerek ateş ettirildiği o görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekmişti. Çocuğun babası Selami K. ve çocuğa kuru sıkı tabanca verip ateş ettirdiği belirtilen eniştesi Mustafa Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayın ardından Mustafa Ş. ve Selami K. “Anne Babanın Çocuklara Zarar Verecek Şekilde Davranması, Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali ve Aile Hukukundan Kaynaklanan Hükümlülüğün İhlali suçların şahıslar gözaltına alınmıştı. 2 kişi, işlemlerin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.