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65 yaş üstü vatandaşlar, Avcılar Sahili’ne akın etti

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR DENİZ KENARINDA OTURUP GÜNEŞLENDİ

65 yaş üstü vatandaşlar, Avcılar Sahili’ne akın etti

Korona virüs tedbirleri kapsamında saat 14.00-20.00 arasında izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlar Avcılar Sahili’ne akın etti. Bazı vatandaşlar deniz kenarında oturup güneşlenirken, bazıları da yeşil alanların tadını çıkarttı.

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bugün verilen iznin ardından tekrar sokağa çıktı. Saat 14.00-20.00 arasında izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlar sahil ve park yerlerine akın etti. Aylarca evlerinden çıkamayan yaşlılar, kısıtlamanın esnetilmesiyle güneş ve sıcak havanın keyfini çıkarttı. Avcılar Sahili’nde akın eden bazı vatandaşlar deniz kenarında oturup güneşlenirken, bazıları da yeşil alanların tadını çıkarttı. Vatandaşların tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeye çok dikkat etmediği görülse de maskelerini taktıkları gözlemlendi.

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