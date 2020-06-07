65 yaş üstü vatandaşlar Büyükçekmece’de plajda zaman geçirdi

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında haftalar sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmazken sıcak havadan bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar da kendilerine verilen izin saatlerde Büyükçekmece’de plaja gelerek zaman geçirdi.
Kendilerine verilen izin süresini plajda güneşlenerek geçireceğini söyleyen 78 yaşındaki Mustafa Tezcan, “ 8’e kadar zamanım var deniz hasretimi gidermeye çalışıyorum sporda yapacağım” dedi.
Sahile gelerek banklarda oturup bulmaca çözen 65 yaşındaki Necdet isimli bir diğer vatandaş ise, “Hava alıyorum bulmaca çözüyorum. Özlemişim sahili özlemez olur muyuz?” diye konuştu.