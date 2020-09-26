6’ncı sınıf öğrencisinden apartmanların arasında kartondan sınıf

Küçükçekmece’de, 6’ncı sınıfa giden Gülistan Mustafa, apartmanların arasında karton masalardan oluşturduğu sınıfta minik çocuklara alfabeyi ve rakamları öğretiyor. Çocukların sıkılmaması içinde oyunlar oynatarak dersi renkli hale getiriyor. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntüler için harekete geçen Küçükçekmece Belediyesi, çocuklara destek olarak, kitap ve defter dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ana okulları ve birinci sınıflara yönelik haftada bir gün açıldı. Küçükçekmece’de 6’ncı sınıfa giden Gülistan Mustafa, haftada bir gün okula giden minik çocuklar için apartman boşluğunda kartondan sınıf oluşturdu. Oturduğu apartmandaki ve çevre apartmandaki çocuklara oluşturduğu kartondan masa ve sandalyelerde çocuklar alfabeyi ve rakamları öğretiyor.

Gülistan Mustafa, çocuklara oyunlar oynatarak sıkılmamalarını sağlıyor. Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı çocukların ders görüntüsü büyük ilgi gördü. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntüler üzerine harekete geçen Küçükçekmece Belediyesi çocuklara destek olarak, kitap ve defter dağıttı.

“İsteğim zamanlarını dolu geçirmeleri”

Çocukların minik öğretmeni Gülistan Mustafa , amacının onlara katı sağlamak olduğunu belirterek, “Çocuklar okula gidemiyor ben de dedim böyle bir şey yapalım. Alfabe ve rakamları öğretiyorum. Bazen de eğlenceli şeyler yapıyorlar” diye konuştu.