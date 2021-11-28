71 Türk, Güney Afrika’dan gerçekleştirilen tahliye seferiyle İstanbul’a getirildi

Covid-19’un yeni varyantı Omicron (Nu) nedeniyle bazı Afrika ülkeleriyle uçuşların durdurulmasının ardından Türkiye’ye dönemeyen 71 Türk vatandaşı için tahliye seferi düzenlendi. 71 yolcu, Türk Hava Yolları’nın tahliye seferleriyle Güney Afrika’nın Cape Town ve Johanneburg kentlerinden yurda getirildi.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez Güney Afrika’da tespit edildikten sonra farklı ülkelerde de rastlanmaya başlayan Covid-19’un yeni varyantı Omicron’a (Nu) karşı Türkiye önlem almış ve bazı Afrika ülkeleriyle kara, hava ve deniz sınır seyahati yasağı getirilmişti. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada, “Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir” ifadelerine yer vermişti.

Tahliye seferiyle 71 yolcu getirildi

Tarifeli uçuşların durdurulmasının ardından Türkiye’ye dönemeyenler için tahliye seferi düzenlendi. Bu kapsamda Türk Hava Yolları tarafından Güney Afrika’nın Johannesburg kentinden gerçekleştirilen TK6943 sefer sayılı tahliye seferiyle 41 Türk vatandaşı bu sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Türkiye’ye getirildi. Yine THY’nin başkent Capetown’dan düzenlenen TK6945 sefer sayılı tahliye seferiyle ise 30 yolcu sabah saat 05.50 sıralarında yurda getirildi. Tahliye seferleriyle İstanbul Havalimanı’na ulaşan yolcular karantinada kalacak.