8 Mart Kadınlar Günü Bayrampaşa’da coşkuyla kutlandı

Bayrampaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle ilçedeki kadınların onuruna özel bir program düzenledi. Bayrampaşalı kadınlar programda şarkılar ve türküler eşliğinde doyasıya eğlendi. Programa eşi Melahat Aydıner ile birlikte katılarak kadınlara karanfil dağıtan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Kadın anadır, kadın eştir, kadın kardeştir. Varlıklarıyla hayata değer katan, başımızın tacı tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü canı gönülden kutluyorum” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan kadınların onuruna özel bir program düzenledi. Programda, Bayrampaşalı kadınlar Türk sanat müziği sanatçısı Özge Kılıç ve Hayrunnisa Mermi konseriyle doyasıya eğlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Atila Aydıner ile eşi Melahat Aydıner ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri ile ilçe genelinde yaşayan yüzlerce kadın katıldı. Programın sonunda tüm kadınlara karanfil dağıtan Başkan Aydıner, “Kadın anadır, kadın eştir, kadın kardeştir. Varlıklarıyla hayata değer katan, başımızın tacı tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü canı gönülden kutluyorum” dedi.

Aydıner derneklerin kadın temsilcilerini ağırladı

Başkan Aydıner, program öncesi eşi Melahat Aydıner ile birlikte, Bayrampaşa’da faaliyet gösteren derneklerin kadın temsilcileriyle Fatih Parkı Sosyal Tesisleri’nde kahvaltıda bir araya geldi. Kadın temsilcilerden gelen talepleri dikkatle dinleyen Başkan Aydıner, “Bir işe ancak kadın eli değdiğinde o iş güzel oluyor” değerlendirmesinde bulundu.