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86 yaşındaki adam korona virüs aşısı oldu

Gaziosmanpaşa’da yalnız yaşayan 86 yaşındaki Recep Ayman, Gaziosmanpaşa Belediyesi vefa ekipleri tarafından, hastaneye götürülerek aşı oldu.

86 yaşındaki adam korona virüs aşısı oldu

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Gaziosmanpaşa’da yalnız yaşayan 86 yaşındaki Recep Ayman, Gaziosmanpaşa Belediyesi vefa ekipleri tarafından, hastaneye götürülerek aşı oldu.

Evinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Recep Ayman, Gaziosmanpaşa Belediyesi vefa ekipleri tarafından İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde evinden alınarak özel bir hastaneye Covid-19 aşısı olması için götürüldü. Ayman, aşı olduktan sonra 30 dakikalık bir süre hastanede müşahede altında tutuldu. Müşahede süresi biten 86 yaşındaki yaşlı adam, Gaziosmanpaşa vefa ekiplerince evine geri bırakıldı.

Aşı olduktan sonra duygu ve düşüncelerini anlatan 86 yaşındaki Recep Ayman, "Zamanında yapılması çok iyi oldu. Hepinize teşekkür ederim. Belediyeden ne istersem her isteğim yerine geliyor. Ben çok memnunum” dedi.
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