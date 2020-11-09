9 Kasım 2020 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz çevrelerinde yer yer pus ve sis beklenmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenenhavadurumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 19
İzmir: Az bulutlu 23
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
Antalya: Az bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19
Trabzon: Parçalı bulutlu 17
Erzurum: Parçalı bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 20Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 09:11