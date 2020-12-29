A. Emin Üstün vefatının sene-i devriyesinde anıldı

Başarılı girişimci ve iş insanı A. Emin Üstün, vefatının birinci yıl dönümünde özel bir programla anıldı.

Geçtiğimiz yıl 68 yaşındayken ahirete irtihal eden iş insanı A. Emin Üstün, vefatının yıl dönümünde ailesi, yakın dostları ve sevenlerinin katıldığı özel bir programla anıldı. Canlı olarak yayınlanan anma programında merhum A. Emin Üstün’ün hayatı, bıraktığı izler, hayırsever kişiliği, girişimci yönü ve verdiği hizmetler, yakın dostları tarafından online gerçekleşen bağlantılarla anlatıldı. A. Emin Üstün’ün sevenleri pandemi tedbirleri kapsamında ulusal TV kanalı üzerinden gerçekleşen ve Eminevim Youtube kanalı üzerinden de yayınlanan programı canlı olarak takip etti. Merhum iş insanının 90’lı yıllarda sürdürdüğü hayat mücadelesini ve yaşamını konu alan kısa belgesel de anma programında ilk kez yayınlandı.

Kurduğu yüze yakın şirketle ülkeye hizmet etti

Hayatı boyunca birlik ve beraberliğin gücüne inanan A. Emin Üstün, 68 yıllık yaşamının 55 yılını iş hayatıyla geçirdi. Küçük yaşta iş hayatına adım atan başarılı iş insanı, girişimci kimliği ile yüze yakın şirketin kuruluşuna imza attı. İlk olarak 1973’te LİFSAN Hidrolik Sanayi, 1987’de GENTAŞ, 1991’de faizsiz Elbirliği Sistemi ile araç finansmanında ilk kez hizmet veren Eminotomotiv, 2005 yılında ise faizsiz Elbirliği Sistemi ile ilk kez konut finansmanında hizmet veren Eminevim’i kurdu. Ardından Emin Grup çatısı altında sadece konut ve araç pazarında değil, gayrimenkul, inşaat, enerji, sigorta, turizm, tarım ve hayvancılık gibi daha birçok sektörde önemli atılımlar gerçekleştirerek pek çok şirketin kuruculuğunu yaptı.

Faizsiz Elbirliği Sistemi en büyük eseri oldu

Üretim, yatırım ve istihdam alanlarında değer katan yatırımlara imza atan Üstün, 90’lı yılların zorlu şartlarında başarılı bir girişimle kurduğu, faiz ödeme zorunluluğunu ortadan kaldıran Elbirliği Sistemi’ni yerli bir finansman modeli olarak iş dünyasına kazandırdı. Sistemi ilk olarak otomotivde ardından konut, enerji, tarım ve hayvancılık gibi pek çok alanda uyguladı. Küçük yatırımları birleştirerek insanları üretime hem teşvik etti hem de ortak etti. 1991 yılından itibaren uygulanan Elbirliği Sistemi ile dar ve orta gelirli yüz binlerce insanın, faiz ödeme mecburiyeti olmadan, uygun bütçelerle ev ve araç sahibi olmasına vesile oldu. Kendisinden kalan en büyük eserlerden biri olan ve 2 bin kişiyi istihdam eden Elbirliği Sistemi, bugün de Türkiye genelinde 128 şubede uygulanarak her yıl 20 binden fazla insanın ev ve araç ihtiyacını karşılamaya ve ülke ekonomisine yılda 4 milyar TL düzeyinde bir katkı sağlamaya devam ediyor.