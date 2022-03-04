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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geldi

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile görüşmek için Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geldi
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile görüşmek için Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, 4 ve 11 Mart tarihleri arasında Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır ülkelerini ziyaret edeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile görüşmek için Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne saat 19.30’da giriş yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, basına kapalı bir şekilde heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirileceği öğrenildi.

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