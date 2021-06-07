Aç kalan domuzlar mahalleye indi

Sultangazi’de aç kalan domuz sürüsü, mahalleye indi. Son zamanlarda sık görülen domuz sürüsü nedeniyle korkan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
Sultangazi Habipler Mahallesi’nde, gece saatlerinde domuz sürüsü görüldü. Aç oldukları düşünülen domuzlar, yolda yiyecek aradı. Bu sırada yoldan geçmekten olan bir aracın sürücüsünün kornaya basmasıyla ağaçlık alana giren domuzlar gözden kayboldu. Domuzlar nedeniyle mahallede birçok kişinin korkarak sokağa çıkmadığı öğrenildi.
“Muhtemelen aç kaldılar ve oradan geldiler”
“Çocuklarımız sokağa çıkmaya korkuyorlar”
Mahallede yaşayan ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Vahit Morkoç ise "Domuz sürüsünü geçtiğimiz gün komşu çocukları da görmüş. Buraya da akşam saatlerinde bir kaç defa geldiler. Aksam saatlerinde özellikle çocuklarımız sokağa çıkmaya korkuyorlar. Bu bölge ormana yakın olduğu için sürü halinde geliyorlar. Ben bir kaç defa karşılaştım ancak sokak köpekleri gördükleri zaman yaklaşmalarına izin vermiyorlar" diye konuştu.
“Çocuklarımız parka oynamaya çıkamıyorlar”Tedirgin olduğunu belirten Nazmiye Bur, "Gece yarıları özellikle sokak aralarında köpekler çok havlıyor ancak neden havladıklarını bilmiyorum çocuklarımız ve torunlarımız parka oynamaya çıkamıyorlar domuz saldırısından çok korkuyoruz” şeklinde konuştu.