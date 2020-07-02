Açık havada sinema keyfine engel yok

Arabada sinema etkinliği büyük ilgi gören Başakşehir Belediyesi, bu kez “engelsiz sinema etkinliği” düzenledi. Tek tek evlerinden alınarak Ayazma Millet Bahçesi’ne getirilen her yaştan engelli vatandaş, kendileri için özel hazırlanan alanda sinema keyfi yaşadı.

Başakşehir Belediyesi, açık havada sinema etkinliğini bu kez Ayazma Millet Bahçesi’ne taşıdı. Daha önce Başakşehir’in farklı noktalarında arabalı olarak düzenlenen sinema etkinliği, bu kez engellilere özel olarak yapıldı. Asansörlü özel araçlarla tek tek evlerinden alınan engelli vatandaşlar, Ayazma Millet Bahçesi’ndeki alana getirildi. Genci yaşlısı onlarca kişi ‘Armut’ diye bilinen rahat koltuklarda kimileri de tekerlekli sandalyelerde filmi izlemeyi tercih etti. Aileleri de bu mutlu anlarda onlara eşlik etti. Her bir aile, sosyal mesafe kurallarına uyarak belirli mesafelerle alanda konumlandı.

Dört dörtlük bir sinema gecesi

Başakşehir Belediyesi ekipleri, engelli vatandaşların, keyifli bir akşam yaşayabilmesi için seferber oldu. Alana kurulan mobil yiyecek standı ile patlamış mısır, çay ve kek ikram edildi. Engelli vatandaşlar ve aileleri, etkinlik sonunda da asansörlü özel araçlarla evlerine bırakıldı.