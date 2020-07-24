İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan son dakika paylaşımı geldi. Vali Yerlikaya, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı. Fotoğraf karesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Paylaşımına bir de not düşen Vali Yerlikaya, “Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra Ayasofya Camii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul’un parolası; maske, mesafe, sabır, anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor görevli kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Açılışa saatler kala Ayasoyfa Camii içerisinden fotoğraf karesi
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, BUGÜN KILINACAK OLAN CUMA NAMAZI İLE BİRLİKTE 86 YIL SONRA YENİDEN İBADETE AÇILACAK OLAN AYASOFYA CAMİİ İÇERİSİNDEN FOTOĞRAF KARESİ PAYLAŞTI. FOTOĞRAF KARESİNDE TÜM HAZIRLIKLARIN TAMAMLANDIĞI GÖRÜLDÜ.
YORUM EKLE