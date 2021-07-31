Adalar’da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı

İstanbul Valiliği’nce orman yangınlarıyla mücadele kapsamında verilen ormanlara girişlerin 1 ay boyunca yasaklanması kararının ardından Adalar’da polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Adalara gelen vatandaşların çantalarını tek tek kontrol eden polisler, vatandaşları ormana girişlerin yasaklandığı konusunda uyardı.
Çantalar tek tek arandıPolis ekipleri de sabah saatlerinden itibaren orman yangınlarına karşı adalarda yoğun önlemler aldı. Adalara gelen vatandaşların, çantaları tek tek kontrol edildi. Öte yandan, ormana girişlerin yasaklanmasına ilişkin sık sık anons yapıldı. Vatandaşlar ormanlara giriş yasağının olduğu konusunda uyarıldı.