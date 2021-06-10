Adım adım çözülen çifte cinayet

Kayseri’de şüpheli bir şekilde kaybolan M. T. ile eşi F. Ö. aranıyordu. İddiaya göre Çift, M. T.’nin arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Y. T.’nin, bağ evinin tandırında öldürülmüş olarak bulundu.
Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, günlerdir programında Kayseri’de şüpheli bir şekilde kaybolan M. T. ile eşi F. Ö.’yü arıyordu. İddiaya göre Çift, M. T.’nin arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Y. T.’nin, Müge Anlı’nın da işaret ettiği bağ evinin tandırında öldürülmüş olarak bulundu.
Müge Anlı’nın bahsedilen mektup ve ses kayıtlarını ortaya çıkarmasıyla olayın seyri değişti
Programda bahsedilen telefon konuşması ve mektubu ortaya çıkarması ile birlikte olayın tüm seyri değişti. Kayseri Emniyeti, operasyon için düğmeye bastı. Önce şüpheli kardeş Y. T. ve ailesi gözaltına alındı. Ardından Müge Anlı’nın, “Kayıpların uzakta değil, anlaşmazlığın yaşandığı o arazide aramak lazım” diyerek dikkat çektiği arazide arama çalışmaları başladı. Kadavra köpeği Eva’nın bağ evinin kömürlüğünde bulunan tandırdan koku alması üzerine kazı çalışmaları başladı. Yapılan kazı çalışması sonucunda ekipler, kayıp eski eşleri öldürülüp çuvala koyularak üzerine beton dökülmüş halde buldu.
Cansız bedenlerinin üzerine beton dökülmüşKayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği destekle 8 Haziran’da başlatılan hummalı arama çalışması sonuç verdi. Kadavra köpeği Eva’nın koku alması üzerine bağ evinin kömürlüğünde bulunan tandır delici alet ile kazıldı. Kazı çalışmasının ardından ekipler, kayıp eski eşleri öldürülüp çuvala koyularak üzerine beton dökülmüş halde buldu. Cenazelerine ulaşılmasın diye beton zeminin üzerine de odun ve kömürler konulan M. T. ile F. Ö.’nün cansız bedenleri, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.