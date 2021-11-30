AFAD, İstanbul’da yaşanan lodosun bilançosunu açıkladı

İstanbul’da dün etkili olan lodos nedeniyle 93 çatı uçtu, 233 ağaç devrildi, 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar gördü. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 44 vatandaş yaralandı ve 4 kişi hayatını kaybetti.

Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “29.11.2021 tarihinde İstanbul ili genelinde meydana gelen ve hızı zaman zaman 100 km/s üzerine çıkan şiddetli rüzgâr, çeşitli seviyede kazalara neden olmuştur. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezinden 2075 ihbar alındığı bildirilmiştir. Olumsuz hava şartları nedeniyle 93 çatı uçması, 233 ağaç devrilmesi olayı yaşanmış, 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar görmüş ve tüm bu olaylara müdahale edilmiştir. 112 Sağlık Komuta Merkezinden İstanbul AFAD Müdürlüğüne iletilen bilgi çerçevesinde, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 44 vatandaşımızın yaralandığı ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde İstanbul AFAD Müdürlüğü ekipleri teyakkuz halindedir” ifadeleri kullanıldı.