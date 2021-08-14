19 Ağustos'a kadar yağışların etkisini kaybedeceği belirtilen açıklamada, “Yarın ve önümüzdeki hafta Perşembe günleri kıyı kesimlerde hafif sağanak yağış geçişleri beklenmektedir. Diğer günler havanın genellikle parçalı bulutlu olacağı tahmin edilmektedir” denildi.
AFAD yaşanan sellerde son durumu açıkladı!
Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, “Yaşanan sel nedeniyle 55 vatandaşımız (46 Kastamonu, 8 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir” denildi.
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