AFAD’dan 17 Ağustos’un yıl dönümünde “Deprem Anı Tatbikatı”

17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünü dolayısıyla Afetlere hazırlık haftası etkinlikleri başladı. Haftanın ilk etkinliği, AFAD tarafından bu gece “Deprem Anı Tatbikatı” adıyla düzenlendi.

17 Ağustos 1999’da yaşanan Gölcük depreminin yıl dönümü olması sebebiyle önümüzdeki hafta “Afetlere Hazırlık Haftası” adıyla birçok etkinlik planlandı. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerden ilki 17 Ağustos depreminin yıl dönümüne saatler kala AFAD tarafından, İstanbul İl Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde “Deprem Anı tatbikatı” adıyla bir deprem tatbikatı yapılarak düzenlendi. Tatbikatta deprem anında çök-kapan-tutun, tahliye sırasında dikkat edilecek konular, uygulamalı olarak AFAD eğitim şube müdürü Tezcan Buçan tarafından anlatıldı. Tatbikat sırasında AFAD eğitim merkezinde bulunan deprem simülasyonu kullanıldı. Deprem simülasyonunda 17 Ağustos Gölcük depremiyle aynı büyüklükte bir deprem simüle edildi Önümüzdeki hafta boyunca da bu ve bunun gibi etkinlikler, depreme dair ulusal düzeyde bir farkındalık oluşturmak amacıyla, devam edecek.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu eğitim öncesi yaptığı açıklamada “ Bundan 21 yıl önce 17 Ağustos 1999’da Marmara bölgesini etkilemek üzere 18 binden fazla insanın hayatına mal olan binlerce insanın yaralanmasına sebep olan bir deprem yaşadık. Resmi açılışını yarın yapacağımız afet eğitim merkezimizde size deprem sırasında uygulanacak doğru davranışları anlatacağımız bir eğitim yapacağız. Türkiye için deprem çok acı bir gerçek. Bunu için afet risklerini bilip yaşadığımız binaların, yaşam şekillerinin buna uygun olması gerekiyor. Allah memleketimizi korusun ama bizim de tedbir almamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.