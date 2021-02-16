Afrikalı futbol efsanelerinden ‘Yüzleri Olmayan Çocuklar’ için bağış kampanyası

Afrikalı futbol efsaneleri ‘Yüzleri Olmayan Çocuklar’ı (noma hastalığı) kurtarmak için bağış ve farkındalık kampanyası başlattı.

Verilen bilgiye göre her yıl 140 binden fazla çocuğu etkilemesine rağmen noma halk arasında az bilinen bir hastalık olmaya devam ediyor. Yüzleri tahrip eden bu hastalık vakalarının yüzde 90’ı çocuğun ölümüyle sonuçlanıyor. Bu sorunla mücadele etmek için, eski futbolcu Roger Milla 2019’da Noma Yardım Fonu derneğini kurdu. Joseph-Antoine Bell, François Omam-Biyik, Patrick Mboma, Rigobert Song ve Jacques Songo’o gibi eski uluslararası yıldızlarla birlikte, ‘Yüzü Olmayan Çocuklar’ı hayatlarını kurtarmak için küresel çapta bir bağış kampanyası başlattı.

Toplanan bağışların, Yaounde’de bölgesel bir referans hastanesinin yanı sıra Afrika’daki on proje ülkesinde bakım ve ilk yardım merkezleri inşa etmek için de kullanılacağı, bu ülkelerin Kamerun, Fildişi Sahili, Merkezi Afrika Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Liberya, Nijerya, Togo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Senegal ve Çad olduğu açıklandı.

Herkesin kendi imkanlarına göre destek olabileceğini belirten Roger Milla,"Çözümü mümkün ve ulaşılabilir olduğu için nomalı çocukların durumu daha da şok edici. Noma basit ve nispeten ucuz bir ilaçla tedavi edilebilir. Ancak bu hastalıktan etkilenen aşırı yoksulluk içindeki insanlar için bu tedaviye erişmek tamamen imkansız. Örnek vermek gerekirse, ilk belirtiler ortaya çıkar çıkmaz ve hastalık yıldırım hızında evrimleşmeye başlamadan önce tam kapsamlı (antibiyotik, vitamin ve dezenfektan ağız yıkama) bir tedavi için için 20 avro yeterlidir" dedi.

Afrika’da çocukları ücretsiz tedavi etmek için kurulmuş bir uzman hastanesi

Milla, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Önlemler ve yeterli bakıma erişim olmadan, bu çocukların bunu atlatması için tek şansı uzman bir hastaneye kabul edilmesidir. Bugün, nadir görülen ve tedavi edilen vakalar olağanüstü bir maliyetle Avrupa’daki hastanelere aktarılıyor. Ne yazık ki 2019 yılında bundan sadece 8 çocuk faydalanabildi. 2022 yılının ilk çeyreğinde açılması umulan referans hastanesi Afrika’nın dört bir yanından gelen noma hastalarına eksiksiz ve ücretsiz cerrahi bakım, yüz onarım ve rehabilitasyon hizmetleri sağlayacak. İnşaat alanı için, Kamerun devleti tarafından Yaounde-Nsimalen Havaalanı yakınlarında bir arazi tahsis edilmiştir. DSÖ’nün yanı sıra Uluslararası NoNoma Federasyonu ve Umut Rüzgarları derneği de bize destekleri konusunda güvence verdi".